Parçalı Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 26.02.2024 07:12

Batman'da yaşayan Mehmet Reşit Ak 133. yaşına girdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 133 yaşındaki vatandaşın doğum günü kutlandı.

Batman'da yaşayan Mehmet Reşit Ak 133. yaşına girdi
[Fotograf: İHA]

İlçenin Geçitaltı köyünde yaşayan 1891 doğumlu Mehmet Reşit Ak, 133. yaşına girdi.

Kaymakam Ekrem Güngör ve beraberindekiler Ak'a ziyarette bulunarak doğum günü pastası götürdü.

Ak, pastanın üstündeki mumları üfleyerek yeni yaşı kutlandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yüzlerce torunu olan ve yakın tarihimizde yaşanan olayları berrak hafızasıyla hatırlayan, anıları ve tecrübesiyle insanları kendine hayran bırakan Hacı Mehmet Reşit Ak, uzun ömürlü olmasının sırrını başta maneviyat, çok çalışma, temiz hava, temiz su, ilçenin doğal balı olan Mereto Balı ve diğer organik ve bitkisel ürünleri ile beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Yurt öğrencilerinden deprem bölgesine yardım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürecek
09:15
Kıyı Emniyeti 9 işçi alacak
09:10
Adana'da ev yangını: Anne ve 2 çocuğu can verdi
08:58
Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 24 milyon lira ceza
08:48
Köprü yaptırdı, kapısına kilit taktı
08:34
Türkiye'den Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin anma mesajı
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor
FOTO FOKUS
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
Savaşın gölgesinde Gazze sokaklarında Ramazan hazırlıkları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ