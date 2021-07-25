İç Anadolu mutfağına ait Uruş kapama, Ankara tava, haside tatlısı gibi lezzetler dünyaya tanıtılacak. Gaziantep ve Elazığ'dan sonra Türkiye'de en zengin üçüncü mutfak olan Ankara, Türkiye'nin gastronomi merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Kent Konseyi, Ankara'ya ait yöresel ürünlerin yıl boyunca yaşatılacağı gastronomi merkezinin oluşturulması için bir tavsiye kararı aldı.

Hazırlanacak detaylı raporun ardından çalışmalara başlanarak, her bir ürüne ait tek bir tarif oluşturulacak, farklı yorumlar ortadan kaldırılacak.

Ankara'nın sağlıklı ve güvenli yeme içme faaliyetleriyle dünya başkentlerine örnek olması hedefleniyor.