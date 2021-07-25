Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başkentin lezzetleri dünyaya tanıtılacak
Türkiye'nin en zengin üçüncü mutfağı olan Ankara'da gastronomi merkezi oluşturulacak. Şehrin gastronomi uzmanları bir araya gelecek, yöresel ürünlere ait tek bir tarif oluşturulacak. Bölgenin yöresel lezzetleri dünyaya tanıtılacak.
İç Anadolu mutfağına ait Uruş kapama, Ankara tava, haside tatlısı gibi lezzetler dünyaya tanıtılacak. Gaziantep ve Elazığ'dan sonra Türkiye'de en zengin üçüncü mutfak olan Ankara, Türkiye'nin gastronomi merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.
Kent Konseyi, Ankara'ya ait yöresel ürünlerin yıl boyunca yaşatılacağı gastronomi merkezinin oluşturulması için bir tavsiye kararı aldı.
Hazırlanacak detaylı raporun ardından çalışmalara başlanarak, her bir ürüne ait tek bir tarif oluşturulacak, farklı yorumlar ortadan kaldırılacak.
Ankara'nın sağlıklı ve güvenli yeme içme faaliyetleriyle dünya başkentlerine örnek olması hedefleniyor.
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