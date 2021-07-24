Rip akıntısı, bilinen adıyla çeken akıntı.

Deniz dibindeki kum tepelerinden kırılan dalgaların çukur bölgelere hareket etmesiyle oluşuyor.

Karadeniz'de yaygın görülüyor. Son günlerde denizde yaşanan can kayıplarının nedeni de bu çeken akıntı.

Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) Birim Amiri Ramazan Üzmez, rip akıntısının bilinenin aksine insanı, su altına değil çukura sürüklediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Sağa veya sola 20-30 metre yüzüldüğünde akıntıdan çıkılabilir"

Rip akıntısından kurtulmak mümkün. Sakin kalmak birinci adım.

Üzmez, "Sağa veya soluna paralel şekilde 20-30 metre kadar yüzebilseler kurtarabilirler kendilerini, böylece karaya çok rahat şekilde çıkacaklardır" bilgisini paylaştı.

Plajlarda cankurtaran olması da can kaybı riskini azaltıyor.

Can kurtarırken de tedbir şart

Boğulma tehlikesi yaşayanları kurtarmak isteyenler arasında, hayatını kaybedenler de oldu.

Üzmez, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İyi derecede yüzme bilseler de kurtarma malzemeleri yoksa kendilerinin de hayatlarının riske girmesi söz konusu. Bu nedenle çok dikkatli olmaları gerekiyor, 112'ye haber vererek ya da yakınında cankurtana varsa ona bilgi vermeleri gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

"Parlak ve koyu renk olan bölgeler tehlikeli"

Üzmez, tek başına denize girmemek ve yüzülecek alanın dip yapısını bilmenin de can kayıplarını engellediğini aktarıyor.

"Parlak ve koyu bir renk görecekler, bir de dalgaların, köpüklerin içeriye doğru yavaşça aktığını görecekler. İşte bu bölgeler en tehlikeli yerler, akıntıların güçlü olduğu yerler. Bunlara çok dikkat etmeli."