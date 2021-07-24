Gırgır bir dönemin efsane ürünüydü. Neredeyse her eve girmiş, el süpürgesi olarak yerini almıştı. Bu ürünün mucidi ise öğretmenliği bırakıp, küçük bir atölye ile işe başlayan Tacettin Hiçyılmaz idi.

Türkiye'nin ilk patentli mekanik süpürgesi Gırgır 1960'lı ve 70 'li yıllara damgasını vurdu.

"Gırgır giren eve dırdır girmez" sloganıyla evlerimize giren Gırgır her ailenin evinde vazgeçilmez bir ürün oldu.

Küçük bir atölyede üretimine başlandı

Gırgır süpürgesini İzmir'li Tacettin Hiçyılmaz icat etti. Tacettin Hiçyılmaz öğretmenlik mesleğini bıraktı ve baba evinin alt katında küçük bir atölyede üretime başladı.

Üretilen ilk süpürgeler test amaçlı kullanıldı. Zamanla sözlüklere bile giren Gırgır ismi bu aşamada alındı.

14 ülkeye ihraç edildi

Gırgır süpürgesi ilk olarak günde 100 adet satıldı. 10 yıl içerisinde yeni modeller geliştirildi ve günlük satış rakamları 500'leri gördü. Gırgır, 14 ülkeye ihraç edilen önemli bir marka haline geldi.

Gırgır'ın bu başarısının arkasında, Tacettin Hiçyılmaz'ın gayretleri, iş ahlakı ve markasına olan inancı vardı.

Gırgır'ın mucidi Tacettin Hiçyılmaz 2013 yılında vefat etti. Ancak Gırgır hala hafızalarda yaşamaya devam ediyor.