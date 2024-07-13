Balık Gölü yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin 241 metre rakımlı Balık Gölü, doğal güzelliği, biyolojik çeşitliliği ve ortasında yer alan ada ile dikkat çekiyor.

Bölgenin çeşitli yerlerinden gelen martılar, gölün ortasındaki adada yuvalanarak üreme faaliyetlerini sürdürüyor.

Nesli tehlike altında olan türlere de ev sahipliği yapıyor

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) geçen yıl yaptığı çalışmalar, Balık Gölü'nün nesli tehlike altında olan bazı kuş türlerine de ev sahipliği yaptığını ortaya koydu.

Kırmızı listede yer alan kızkuşu (Vanellus vanellus), elmabaş patka (Aythya ferina), sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) ve çamurçulluğu (Limosa limosa) da gölde gözlemlenen türler arasında.

Doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor

Zengin balık çeşitliliği ve kuş türleri ile dikkat çeken göl, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Gezici gruplar, teknelerle gölün ortasındaki adaya gelerek martı yuvalarını ve yeni çıkmış martı yavrularını gözlemleme fırsatı buluyor.