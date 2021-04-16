Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ailelerin sorun çözme kapasitesini, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

2012 yılından bu yana 81 ildeki İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak "aile danışmanlığı” hizmeti verdiklerini anlatan Selçuk, "81 ilde verdiğimiz aile danışmanlığı hizmetimizden 2020 yılında 35 bin vatandaşımız yararlanırken, bugüne kadar toplam 73 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk" dedi.

Bakan Selçuk, aile danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden de başvuru yapabileceklerini belirterek, bugüne kadar sistem üzerinden yapılan 7 bin başvuruya danışmanlık hizmeti sağladıklarını söyledi.

"ASDEP görevlimiz 3 milyon haneyi ziyaret etti"

Salgın sürecinde de aile danışmanlığı hizmetini telefon ve online görüşmeler aracılığıyla sürdürdüklerini vurgulayan Selçuk, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bu hizmeti maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yüz yüze yürüttüklerini anlattı.

Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli ile hane ziyaretleri de gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"3 bin 500 ASDEP görevlimiz bugüne kadar yaklaşık 3 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlilerimiz aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 169 bin talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi."