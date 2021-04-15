Koronavirüs nedeniyle kısıtlı olarak görülebilen göl, doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler bölgeye gelen flamingo ve yerel kuşları keşfetme imkânı buluyor.

Yaz aylarında yaşanan buharlaşma ve kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan gölde suyun yükselmesiyle oluşan güzellikleri kaçırmak istemeyenler gözetleme kulesinden dronlarla çekim yapıyor.

Yaklaşık 10 bin 700 metrekarelik gölün kurumaması ve yaşatılması için kendilerinin de ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, göl havzasından içme suyu alınmaması için proje başlattıklarını ifade etti.

“Seyfe Gölü’nden almış olduğumuz suyu keseceğiz”

Yılmaz, İçme suyu projesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile protokol yaptıklarını anlattı:

"Projemizin hayata geçirilmesiyle Seyfe Gölü’nden almış olduğumuz suyu keseceğiz. Son zamanlarda artan yağışlarla birlikte gölümüzde ciddi bir su yükselmesi oldu. İnşallah daha iyi seviyeye gelir. Yaz sezonunda sıkıntı olursa bizim vereceğimiz kuyuyla su basarak kuş cennetini en iyi şekilde değerlendireceğiz."