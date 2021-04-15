Osmanlı İmparatorluğu’nun Başveziri Sadrazam Koca Mehmet Paşa tarafından 1431 yılında inşa edilen aşevi 590 yıldır ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor.

Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan bu iyilik hareketi hayırseverlerin de desteğiyle belediye tarafından sürdürülüyor.

400 haneye iftar ve sahur yemeği

Aşevinde Ramazan boyunca 400 haneye sıcak yemek ulaştırılıyor. Bu yıl salgın nedeniyle yalnız yaşayan yaşlılara da yemek veriliyor.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tarihi aşevini ziyaret etti, aşevindeki personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.