Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarihi aşevinde 590 yıllık Ramazan geleneği
Çorum'un Osmancık ilçesinde Ramazan ayının gelmesiyle tekrar kapılarını açan tarihi aşevinde 400 haneye iftar ve sahur veriliyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Başveziri Sadrazam Koca Mehmet Paşa tarafından 1431 yılında inşa edilen aşevi 590 yıldır ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor.
Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan bu iyilik hareketi hayırseverlerin de desteğiyle belediye tarafından sürdürülüyor.
400 haneye iftar ve sahur yemeği
Aşevinde Ramazan boyunca 400 haneye sıcak yemek ulaştırılıyor. Bu yıl salgın nedeniyle yalnız yaşayan yaşlılara da yemek veriliyor.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tarihi aşevini ziyaret etti, aşevindeki personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Etiketler: Koronavirüs Ramazan Ayı
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