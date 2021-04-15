54 yaşındaki Hanefi Özaslan'ın antikaya olan tutkusu çocukluk döneminde başladı. Geniş bir antika koleksiyonu bulunan Özaslan, 3 katlı evinde geçmişi 1800'lü yıllara varan eserleri sergilemeye başladı.

Babası da antikacı olan Özaslan, evini Antika Sergi salonu olarak kullanıyor. Geçmişe özlem duyanlar bu evde tarihi yolculuğa çıkıyor.

“Gelecek nesiller için bu eserleri korumalıyız"

Özaslan antikacılığa nasıl başladığını anlattı:

"Kayseri, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Adana, Ankara antika pazarlarını gezdim. Antikacıları, hurdacıları hep geziyordum. İhtiyaç amaçlı gezim sonrasında bana bir hobiye dönüştü. Gelecek kuşakların görmesi lazım diye düşündüm. Bunları yok olmaktan hurdaya gitmekten kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. Gelecek nesiller için bunları korumalıyız."

Evde Roma dönemine ait hamam keşfedildi



Ayrıca evin bodrum katının toprak dolu olduğunu fark eden Özaslan, burada da bir çalışma yaptı. Toprağı çıkarma çalışmalarında ise Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir hamam keşfedildi.



Haber: Fatma Er

