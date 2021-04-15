İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. William Moiser, çocuklarda görülen öfke nöbetleri ile ilgili ailelere tavsiyelerde bulundu.

“Görmezden gelmek en iyi politikadır”

Öfke nöbetlerinin çok manipüle edici hale gelebileceğini ifade eden Prof. Dr. William Moiser, nöbet sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi:

“Çocuğunuzun, sizin öfke nöbetleri sergilediğinizi görmesine veya duymalarına izin vermekten kaçının. Çocuğunuzun toplum içinde öfke nöbetleri varsa, görmezden gelmek en iyi politikadır. Diğer insanlardan alacağınız bakışlara rağmen, öfke nöbetine teslim olmamak veya çocuğa durması için rüşvet vermemek akıllıca olacaktır.

Meydana gelen öfke nöbetleri riskini en aza indirmek için, halka açık yerlerde hangi davranışın beklendiği konusunda net kurallara sahip olun. Bir öfke nöbeti sırasında çocukla herhangi bir sözlü etkileşim, daha fazla öfke nöbeti için olumlu bir pekiştirici olacaktır.”

Görmezden gelmenin oldukça zor olduğuna dikkat çeken Moiser, şunları sözlerine ekledi:

“Görmezden gelmek en zoru ancak amacınız gelecekteki öfke nöbetlerinin oluşmasını engellemekse, bunu yapmak bir zorunluluk. Eğer çocuk bir başkasına veya eşyasına zarar veriyorsa, çocuğu fiziksel olarak kucaklayıp, 'İncinmene veya incitmene izin veremem. Bu yüzden zarar vermeyeceğini anlayana kadar seni tutacağım' demelisiniz."

“Alternatif bir yol sunun”

Prof. Moiser, öfke nöbetlerini önlemek için mizahın kullanılabileceğini hatırlattı:

“Genellikle çocuğunuzun gülümseyebileceği bir şeyler hatırlatın. Çocuğunuzun toplum içinde hayal kırıklığına uğramaya başladığını gördüğünüzde deneyin. Çocuğun üzgün olduğunu anladığınızı söyleyerek öfke nöbeti hakkında yorum yapın. Çocuktan öfke nöbetine neyin yol açtığını hatırlamasını isteyin. Bir dahaki sefere durumu halletmesi için alternatif bir yol sunun. Hatta çocuğun alternatif davranış uygulamasına yardımcı olmak için durumu yeniden canlandırabilirsiniz.”

Çocukların öfke nöbetlerine verilen tepki şeklinin, ergenlik çağında karşılaşılacak disiplin sorunlarının türünü ve sıklığını belirleyeceğini ifade eden Prof. Moiser, bu hususta dikkatli olunması gerektiğini söyledi.