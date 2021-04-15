Antalyalı Tüzüner çifti, beyin felci olarak bilinen Serebral Palsi hastası kızları Dora'nın hep mutlu olmasını sağlamaya çalıştı.

O anları da "Doraliçem" adlı sosyal medya hesabından yayınladı.

Tüzüner çifti, kendi kızları gibi beyin felçli hasta ailelerine moral verdi, tecrübelerini paylaştı.

Dünyanın her yerinden mesaj yağıyor

Sosyal medya dünyanın her tarafından ilgi yağdı.

Anne İlke Tüzüner, "İran'dan yazan da var Azerbaycan'dan yazan da. Pek çok ülkeden Dora'ya mesaj gönderiyorlar. Dünyanın pek çok yerinden "Senin yanındayız" kart gönderdiler" dedi.

Sosyal medyanın "Pamuk prensesi" olarak anılan Dora ile ailesinin hikayesi, birçok aileye örnek oldu.

Hasta ailelere "umut" aşılıyorlar

Baba Bora Tüzüner ise şunları söyledi:

"Birçok şeyi beraber yapabiliyoruz. Ben mutfak işlerini de çok seviyorum. Dora ile birçok yemek yapıyoruz. Bunların videolarını çekiyoruz. Sosyal medyada paylaşıyoruz."

Tüzüner çifti, "Doraliçem" hesabıyla, bu zor hastalıkla mücadele eden, ancak zaman zaman umutsuzluğa kapılan ailelere umut aşılamaya devam ediyor.