Zekeriya Dilmaç 1983 yılında açtığı berber dükkanına gelen ilk davetiyeyi hatıra olarak sakladı.

Sonrasında düğün davetiyeleri koleksiyonu yapmaya karar verdi. Aradan 32 yıl geçti, davetiyelerin sayısı 600'e ulaştı.

"Sürpriz oluyor"

Tıraş olurken ailelerinin düğün davetiyelerini görenlerin duygulandığını söyleyen Zekeriya Dilmaç, "Çok da sürpriz oluyor. Bazen arkadaşlarıma davetiyesinin resmini atıyorum, bana kimin düğünü var diyor. İyi oku bak kimin düğünü var diyorum, kendini görünce şaşırıyor" dedi.

Dilmaç'ın Rize Çayeli'ne bağlı Büyükköy beldesindeki dükkanındaki ailelerinin davetiyelerini görenler hem şaşırıyor hem de duygulanıyor.

"Babasının davetiyesini gösterdiğim çocuklar oluyor"

Dilmaç, "Babasının davetiyesini gösterdiğim çocuklar oluyor. Anne ve babasının düğün davetiyesini görenler şaşırıyor. Sonra gidip anne babalarına anlatıyorlar. Bazen alıp gidiyorlar, fotokopisini bana gönderiyorlar veya aslını gönderiyorlar" diye konuştu.

Kendi davetiyelerinin koleksiyonda yer almasını isteyenler de Zekeriya Dilmaç'a davetiye bırakıyor.