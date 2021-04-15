Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdamar Adası badem çiçekleriyle renklendi
Van Gölü'nde bulunan ve nisan ayında badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, güzel manzaralar oluşturdu.
Van'da yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Adada, badem ağaçlarının çiçeklenmesiyle ziyaretçi sayısında büyük yoğunluk yaşanıyor.
Yılın bu mevsiminde adayı ziyaret eden doğa fotoğrafçıları, Akdamar Kilisesi ve Artos dağının oluşturduğu eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.
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