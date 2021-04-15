Van'da yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Adada, badem ağaçlarının çiçeklenmesiyle ziyaretçi sayısında büyük yoğunluk yaşanıyor.

Yılın bu mevsiminde adayı ziyaret eden doğa fotoğrafçıları, Akdamar Kilisesi ve Artos dağının oluşturduğu eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.