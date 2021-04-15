Öğretmenlikten emekli olduktan sonra sık sık doğa yürüyüşlerine çıkan Mustafa Orhan, vadideki yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini fark etti.

Dolaştığı vadiyi daha yeşil bir alana kavuşturmak hem hayvanların hem de vadiye gelen insanların meyve yemesini sağlamak isteyen Orhan, yabani meyve ağaçlarını elma, armut, dut gibi meyvelerle aşılamaya başladı.

Her yıl önceden tespit ettiği yabani meyve ağaçlarını ekim ayında budayan emekli öğretmen, budaması yapılan ağaçlara da mart ve nisan aylarında aşılama yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 5 yılda 130'un üzerinde ağacı meyvelerle aşılayan Orhan, bu ağaçlarla çocuğu gibi ilgileniyor.

"Doya doya meyve yesinler"

"Hayvanlar ve insanlar doya doya meyve yesin" düşüncesiyle aşılama mesaisine tansiyon hastalığına rağmen ara vermeden devam eden Orhan, bu yıl ramazanın nisan ayına denk gelmesiyle hem oruç tutuyor hem de her sabah bisikletine binerek geldiği Çubuk Çayı Vadisi'nde ağaçları aşılıyor.

Emekli aylığının bir kısmıyla meyve fidanları da alan Mustafa Orhan, fidanları toprakla buluşturmanın sevincini de yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur"

"Bu ağaçları bir çocuk misali seviyorum" diyen Orhan, öğretmenliği döneminde öğrencilerine, şimdi de ağaçları gençleştirmeye çalışarak doğaya ve insanlığa faydalı olmaya çalıştığını anlattı.

Herkesin doğaya sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken emekli öğretmen, "Bu uygulamanın sadece benimle kalmaması için çevremdeki insanlara da bu konuda tavsiyelerde bulunuyorum. Aşılamayı bilen, gücü kuvveti yerinde olan herkes doğadaki yabani meyve ağaçlarını aşılamalı ya da yeni fidanlar dikmeli. 'Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur' der atalarımız, doğamıza bakmamız gerekiyor" dedi.