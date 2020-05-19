Hafta içi her gün Diyetisyen Sıla Saraç ve Fizyoterapist Erdem Yörükoğlu’nun sunumuyla TRT 1 ekranına gelen Zinde Kal programı, bugün Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ağırlıyor.

Koronavirüs sürecini değerlendirecek

Sağlık, beslenme ve egzersize dair konuların işlendiği programda ayrıca sporcu ve ünlü isimlerle de bağlantı kuruluyor. Programın bugünkü “19 Mayıs Özel Bölümüne” konuk olacak Bakan Kasapoğlu, COVID-19 süreci ile gençlik ve spor alanında yapılan çalışmaları değerlendirecek.

Zinde Kal programının bu bölümünde sanatçı Karsu Dönmez ve Dünya Şampiyonu Milli Cimnastikçi İbrahim Çolak ile bağlantı kurulacak.

Zinde Kal programı “19 Mayıs Özel Bölümü” bugün saat 12.45’te TRT 1’de.