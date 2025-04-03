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Yaşam
AA 03.04.2025 23:56

Bakan Göktaş'tan Berlin'deki ilk kuşak Türk ailelerine ziyaret

Bakan Göktaş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki ilk kuşak Türklerden Çelik ve Umar ailelerini ziyaret etti.

Bakan Göktaş'tan Berlin'deki ilk kuşak Türk ailelerine ziyaret
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlin'de ilk kuşak Türklerden Çelik ve Umar ailelerine misafir olduklarını, bu iki aileyle kuşaklar arası iletişim ve aile yapısındaki dönüşümler üzerine sohbet ettiklerini kaydetti.

Göktaş, ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Yurt dışındaki vatandaşlarımız, Türk kültürünü ve aile yapısını, merkezindeki sevgi, saygı ve güven duygusunu koruyarak dünyaya açıyor ve geleceğe taşıyor. Aile Yılı kapsamında aile diplomasisi odaklı yurt dışı faaliyetlerimize devam ederken, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla olan bağlarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Almanya
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