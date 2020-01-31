Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlenen törende "Bafra Kaymaklı Lokum" tescil belgesini teslim aldıklarını belirtti.

12 ürünün coğrafi işaret tescili var

Başar, bölgenin marka değerinin artması, ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği değeri bulması için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini anlattı.

"Samsun'da toplam 12 ürünün coğrafi işaret tescili bulunmaktadır. Bu ürünlerden Bafra nokulu, Bafra zembili, Bafra pidesi ve bugün eklenen Bafra kaymaklı lokumuyla 4 ürün ilçemize aittir. Oda olarak faaliyet alanımızda bulunan Bafra, Ondokuzmayıs, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizin yöresel ürünlerinin marka değerini artırma çalışmalarımız sürecek."