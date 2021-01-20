Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Babası çatıdaki kediyi kurtardı, küçük çocuk dua etti
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da 5 yaşındaki Asrın Sefa Avcı, babası çatıda mahsur kalan kediyi kurtarırken "Allah'ım, sen dünyadaki bütün kedileri ve insanları koru, amin" diyerek dua etti.
Eyüp Sultan Mahallesi'nde çatıda mahsur kalan kediyi kurtarmak için Ayvacık Belediyesi görevlileri harekete geçti.
Zabıta personeli Ferdi Avcı çatıdaki kediyi kurtarmak için ağaca çıktığı sırada eşi Serpil Avcı da karşı binada bulunan evlerinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.
Babasının kediyi kurtarmasını izleyen 5 yaşındaki Asrın Sefa Avcı'nın, "Allah'ım, sen dünyadaki bütün kedileri ve insanları koru, amin" şeklindeki sözleri yüreklere dokundu.
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