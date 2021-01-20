Eyüp Sultan Mahallesi'nde çatıda mahsur kalan kediyi kurtarmak için Ayvacık Belediyesi görevlileri harekete geçti.

Zabıta personeli Ferdi Avcı çatıdaki kediyi kurtarmak için ağaca çıktığı sırada eşi Serpil Avcı da karşı binada bulunan evlerinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

Babasının kediyi kurtarmasını izleyen 5 yaşındaki Asrın Sefa Avcı'nın, "Allah'ım, sen dünyadaki bütün kedileri ve insanları koru, amin" şeklindeki sözleri yüreklere dokundu.