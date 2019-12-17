Emekli öğretmen Ayşe Erdeviren, kendi aldığı kitapların yanı sıra yakın çevresinin bağışlarıyla Mersin'in Gökbelen Mahallesi'nde "Ayşe Öğretmen Kütüphanesi"ni kurdu.

İlçede yaşayan vatandaşların sıklıkla uğradığı yer haline gelen kütüphanede haftanın belirli günlerinde kitap okuma saati de yapılıyor. Yaklaşık bin 400 kitabın bulunduğu kütüphanenin müdavimleri arasında mahalle esnafı da bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Erdeviren, insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphaneyi oluşturduğunu söyledi.

Kitap okuma alışkanlığı kazanıyorlar

Kütüphaneyi bazı öğrencilerin ders çalışmak için kullandığına anlatan Ayeş Erdeviren, şöyle konuştu:

"Kütüphanede özellikle ders kitapları, sınavlara hazırlık kitapları, çeşitli romanlar, ansiklopediler ve çocuk hikayeleri bulunuyor. Öğrenciler gelip burada derslerine çalışabiliyor. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Ödev yapıyoruz, kitap okuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kütüphanenin müdavimlerinden Sultan Üredi ise ev ortamında oluşturulan kütüphanenin oldukça güzel olduğunu söyledi.

Kerim Şimşek de daha önce kitap okuma alışkanlığının olmadığını belirterek, "Ayşe öğretmen sayesinde kitap okumayı sevmeye başladım. Güzel bir düşünce. Bizlere katkısı oluyor" dedi.

Kaynak: AA