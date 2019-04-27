Aydın'ın Koçarlı ilçesinde lise öğrencileri örnek bir projeye imza attı. 6 ay boyunca ilçenin yaşlılarını dinleyen, gelenekleri araştıran öğrenciler, derlediklerini bir etkinlikle günümüze taşıdı.

Üç kuşağı buluşturan etkinlik şenlik havasında geçti. Dedeler, nineler, torunlarıyla aynı türküleri, ninnileri söyledi. Yöresel kıyafetleri giydi, çeyiz sergiledi.

Öğrenciler 6 ay boyunca ilçedeki kırsal mahalleleri gezdi, yöre kültürü hakkında bilgiler derledi. Ardından topladıklarını bir etkinlikle sergiledi.

Öğrenciler o etkinliğe, proje için ziyaret ettikleri büyüklerini de davet etti.

Öğrenciler, derledikleriyle "Gönülden Dile" isimli bir de dergi çıkardı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dudu Güngör, proje ile ilgili şöyle konuştu:

"Yaklaşık 300 kişiyle görüştük, mani, ninni, masal, efsane gibi ürünleri topladık. Bu ürünler sözlü gelenekte halen yaşamaya devam ediyor."

Kaynak: TRT Haber