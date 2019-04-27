Uşak Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi yıl sonu sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda açıldı.

Karakalem, yağlıboya, ve özel baskı teknikleriyle öğrencilerin yıl boyu hazırladığı 100'ün üzerinde sanat eserinin yer aldığı sergi katılımcılardan beğeni topladı.

Sergide bir süre önce yaşamını yitiren fotoğraf sanatçısı Ara Güler'e ait fotoğrafların bir bölümü linol baskı tekniğiyle sanat eserine dönüştürüldü.

Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Serdar Kulaboğa, sergide birbirinden farklı tekniklerle oluşturulmuş eserlerin bulunduğunu belirtti.

Öğrencilerin bir yıl süren çalışmalarının sonucu oluşan sergiye tüm Uşaklıları davet eden Kulaboğa, "Ara Güler'in fotoğraflarını öğrencilerimiz linol baskı ile sanat eserine dönüştürdü. Ayrıca renkli linol baskı eserlerde var.Ben sergiye emek veren tüm öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi, Salı gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA