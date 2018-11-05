Ayder yaylası sonbaharın güzelliğine büründü

Yaprakları sararan ağaçlar. Zirveleri beyaza bürüyen kar. Ayder Yaylası sonbaharda bir başka güzel.

Kasım ayının gelişiyle birlikte Ayder Yaylası'nda artık sonbahar renkleri hakim. Kayın, gürgen ve ladin ağaçlarının oluşturduğu manzara adeta bir tabloyu andırıyor.

Çok sayıda turist de yaylaya gelmek için özellikle sonbaharı tercih ediyor.Yaylada vakit çok hızlı geçiyor. Horon eşliğinde söylenen yöresel türkülere çaylar eşlik ediyor.

Havaların soğumasıyla birlikte yaylacıların bir kısmı Ayder'den ayrıldı. Kalanlar ise, zorlu geçecek kışa hazırlık yapıyor.

Hüseyin Atmış - Fatİh Ayaz / TRT Haber