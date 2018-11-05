Van'da ormanlar kadın eliyle yeşeriyor

Van'da yeni ormanların oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar birçok alanda devam ediyor.

Orman İşletme Müdürlüğünde görevli kadın işçiler, kentte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Akdamar Adası'nın karşısındaki Artos Dağı'nın eteklerinde yoğun mesai yapıyor.

İş makineleriyle kazılan yamaçlara bir yandan fidan diken kadın işçiler, bir yandan da ormanların korunması ve geliştirilmesi için mesai harcıyor.

Kışın karda, yağmurda, çamurda, yazın kavurucu sıcağın altında yeşili korumak için mücadele eden kadınlar, olası yangınlara karşı da çalışma yürütüyor.

Görev sahalarındaki orman alanlarında kuruyan ağaç dallarını baltalarla kesen kadın işçiler, köylülerce toplandıktan sonra eşeklerle taşınan çalı ve çırpıları da sürekli denetliyor.

"Orman olmazsa hayat da olmaz"

2 çocuk annesi Güler Avcı, sabah saatlerinde ormana geldiğini ve gün içerisinde olası yangınlara karşı kurumuş ağaç dallarını topladıklarını söyledi.

Ormanda hiç zorlanmadıklarını anlatan Avcı, "Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Bunun yanında ormanlara kadın elinin değmesi çok önemli. Ormanlara sahip çıkarak aslında insanlığa sahip çıkmış oluyoruz. Ormana, buradaki ağaçlara, fidanlara çocuğumuz gibi bakıyoruz. Orman olmazsa hayat da olmaz. Bu nedenle özenle bakıyoruz" dedi.

"Kadının yapamayacağı iş yoktur"

Sevim Duman da fidan dikimiyle çorak sahaları güzelleştirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dağlar kadınların elleriyle yeşillenince daha güzel oluyor. Şu an Artos Dağı'nın eteklerindeyiz. Kadının yapamayacağı iş yok. Burada çalışarak kadınların bu işi de en iyi şekilde becerdiğini gösteriyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak. Çocuklarımızın diktiğimiz fidanların gölgesinde piknik yapacaklar. Bu işin zorluğunu fidan dikerek kolaylaştırıyoruz."

Kaynak: AA