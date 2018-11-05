Devasa mekanik hayvanlar Fransa sokaklarında

Devasa bir mekanik örümcek ve Yunan mitolojisinde "Minotor" olarak bilinen yarı insan-yarı boğa, Fransa Toulouse sokaklarında sergilendi.

13 metre uzunluğundaki "Ariane" adlı örümcek 20 metreye kadar uzanabiliyor. "Asterion" adlı yarı insan-yarı boğa ise 14 metre uzunluğunda.

Bu makineler, her parçasını titizlikle hareket ettiren düzinelerce operatör tarafından kontrol ediliyor ve mümkün olduğu kadar canlı görünüyor.

"Asterion"un gözlerini ve kulaklarını uzaktan bir kumandayla kullanan Emily Battersby, "Hayvanların duygularını vurgulayan gözlerdir. Bu yüzden eğer gözler sabit kalırsa, hiçbir şey işe yaramaz" diyor.

"La Machine" adlı tiyatro grubunun tanıttığı mekanik hayvanlar, Toulouse halkı tarafından ilgiyle izledi.

Kaynak: Reuters