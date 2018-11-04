71 yaşındaki usta ürettiği mini bıçaklarla rekorlar kitabına girmek istiyor

Sivas bıçağı ustası 71 yaşındaki Erdoğan Güzel, Atatürk Caddesi'ndeki küçük atölyesinde 23 yıldır bıçak üretiyor.

Sipariş üzerine özel bıçak üretiyor

Ünlü Sivas bıçağının tüm aşamalarını büyük bir özveriyle yapan Güzel, önce metal parçalarını kesip zımparalıyor, ateşe koyuyor, sonra da bu parçalara bıçak şekli veriyor.

Kemik ve ahşaptan yaptığı saplara bıçağı yerleştiren ve çelik üzerine bakır tellerle figürler çizen Güzel, isteğe göre de özel bıçak üretiyor.

Bıçak saplarına çift başlı kartal ve Kangal köpeği başı gibi figürler işleyen Güzel'in yaptığı mini bıçaklar ilgi görüyor.

En küçüğü 7 milimetre

Yıllardır bıçaklara hayat veren "Şirin Baba", en küçüğü 7 milimetreden başlayan çok sayıda bıçak üretti.

Ürettiği 7 milimetrelik en küçük bıçağı hediye eden "Şirin Baba", 1,5 santimetrelik hançer ile 2 santimetrelik açılır kapanır çakısına gözü gibi bakıyor.

Sponsor desteği bekleyen Güzel, Guinness Rekorlar Kitabı'na girme hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Sivas bıçağı dışında farklı boyutlarda, şekillerde bıçaklar da yaptığı anlatan Güzel, "Meraklısına, koleksiyonculara ya da bana örnek olarak getirilen şekillerde bıçaklar yapıyorum" dedi.

Hedefi 4,5 milimetrelik bıçak

Güzel, minik bıçakları 6-7 yıl önce yapmaya başladığını ve rekorlar kitabına girebilmek için destek beklediğini söyledi.

"Temel amacım Sivas bıçağına dikkat çekmek. Minik bıçakları yapmaktaki amacım bu. Sivas'ı zanaat dalında Guinness Rekorlar Kitabı'na yerleştireceğim. Elimde 2 santimlik açılır kapanır bıçak ile 1,5 santimlik hançer var. 7 milimetrelik bıçak da yapmıştım, onu hediye ettim. Bu konuda son derece kararlı ve iddialıyım. Yeni hedefim 4,5 milimetrelik bir bıçak yapmak "

Kaynak: AA