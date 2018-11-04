Sağlığına kavuşup maskeyi çıkaran küçük Merve lösemili çocuklara umut oldu

İzmir'de, gördüğü tedavi sonunda lösemi hastalığını yenen 6 yaşındaki Merve Hanım Kermeli, yaptığı hastane ziyaretleriyle hem tedavisi devam eden çocuklara hem de ailelerine umut oluyor.

Arkadaşlarına moral vermeye çalışıyor

Buca'da yaşayan Kermeli ailesinin en küçük çocuğu olan 6 yaşındaki Merve'ye, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 2 yıl önce Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu.

İlaç tedavisinden sonra ilik nakliyle lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan küçük Merve, hastalığı süresince taktığı maskeyi çıkararak ilkokula başladı.

Hastanede tedavileri süren arkadaşlarını unutmayan Merve, ayda en az iki kez hastanede ziyaret ettiği arkadaşlarına moral vermeye çalışıyor.

"Onlarla dışarıda da buluşacağız"

Merve hastalık sürecinde çok zor günler yaşadığını, yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Lösemi tedavisi devam eden arkadaşlarının kendisini maskesiz görünce şaşırdığını dile getiren Merve, "Onlara, 'Ben iyileştiğim için maske takmıyorum.' diyorum. 'O günler geçiyor.' diyorum. Onlar da bana iyi olduklarını söylüyorlar. Arkadaşlarım iyileşecek hastaneden çıkacaklar, onlarla dışarıda da buluşacağız" dedi.

"Hastaneye dönmek istedi"

Baba Selami Kermeli de, kızının hastaneden çıkmasına rağmen orada tedavi gören arkadaşlarını hiçbir zaman unutmadığını anlatarak, 5 ay önce maskesini çıkarmasının ardından kızının kendisine hastaneye gitmek istediğini söylediğini belirtti.

Kızının kısa sürede maskesizliğe alıştığını aktaran baba, şöyle konuştu:

"Çocuklar burada ilk olarak Merve'ye 'Niye maskeyi attın?' diye sordular. O da 'Ben iyiyim, siz de bir gün maskeyi atacaksınız.' diyor. Kızımıza biz de manevi destek oluyoruz. Çocuklar, 'Merve artık çok iyi, biz de bir gün iyileşeceğiz.' umuduyla bakıyorlar, onu görünce maskelerini çıkarmak istiyorlar. Aralarında böyle bir sevgi oluşuyor. Burası bizim ikinci evimiz oldu."

"Merve onlar için bir sembol"

Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji uzmanı doktor Hamiyet Ekinci Özdemir, Merve'nin diğer çocuklar için iyi bir örnek olduğuna dikkat çekerek, "Diğer çocuklar, Merve'yi görünce bu süreci olumlu tamamlayacaklarını düşünüyorlar. Merve onlar için bir sembol" dedi.

Kaynak: AA