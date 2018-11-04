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Annelerden kimsesiz çocuklara organik oyuncak

Kocaeli'de "Anne Şehir Kocaeli Projesi" kapsamında bir araya gelen kadınlar, yetiştirme yurdunda kalan çocuklar için Japonca'da "amigurumi" adı verilen teknikle oyuncak örüyor.

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Annelerden kimsesiz çocuklara organik oyuncak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Anne Şehir Kocaeli Projesi" kapsamında, Gebze Köklüçeşme Spor Salonu'nda açılan kursa katılan 40 ev hanımı, kimsesiz çocuklar için tığ işiyle yapılan içi doldurulmuş oyuncaklar olan amigurumi hazırlıyor.

Kurs öğreticisi Kübranur Durak, kadınların amigurumi kursuna yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, asıl mesleğinin iç mimarlık olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren örgüye ilgi duyduğunu anlattı.

"Kızlara ve erkeklere ayrı renklerde örüyoruz"

Amigurumi tekniğini kendi kendine öğrendiğini söyleyen Durak, "Anne Şehir Kocaeli Projesi" kapsamında açılan spor merkezine 2 yıldır gittiğini dile getirdi.

"Bana, 'Spora gelen kadınlara öğretelim' teklifi geldi. Talep fazla olunca kurs açıldı. Oyuncaklar örüyoruz, çantalar örüyoruz, sepetler örüyoruz. Şu anda haftada 3 gün derslerimiz var. Bizim 150'ye yakın kaydımız var. Şu an 40 kişiye eğitim veriyoruz. Saatlerimiz kısıtlı olduğu için ancak 40 kişiye eğitim verebiliyoruz. Malzemelerimiz çok pahalı değil ama el işçiliği çok fazla olduğu için kıymetli ayrıca örgü tekrar ilgi görmeye başladı. İyi bir sektör de olmaya başladı. Kadınlar örüyor, 20 liraya mal ediyorsa 50 liraya satıyor. Aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar."

Yetiştirme yurdunda kalan çocuklara yönelik bir proje başlattıklarına işaret eden Durak, oyuncakların üzerilerinde hediye edecekleri çocukların isimlerinin olacağını aktardı.

"Gözlerindeki mutluluğu görmek için sabırsızlanıyoruz"

Ev hanımı Serap Erol da projeye spor yapmak için ilgi gösterdiğini vurgulayarak, daha sonra açılan amigurumi kursuna da büyük bir mutlulukla katıldığını anlattı.

Düzenli spor sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirten Erol, "Verimli olmak çok güzel. Şu an ördüğümüz oyuncakları, kimsesiz çocuklara hediye edeceğiz. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek için sabırsızlanıyoruz. Çocukları çok seviyorum. O mutlu anın dünyadaki her şeye bedel olduğunu düşünüyorum. Yardımlaşmak çok güzel. Çocuklara ve yaşlılara karşı çok hassasız. Evde oturan hanımları buraya bekliyoruz" dedi.

"Anne enerjisiyle örülen oyuncaklar"

Ayşenur Yağcı ise, asker annesi olduğunu ve proje kapsamında yapılan etkinliklerin kendisine moral verdiğini söyledi.

Yağcı, "Yetiştirme yurdunda kalan çocuklara oyuncak örüyoruz. Çok heyecanlıyız. Eminim birçok hayata ışık tutacak. Hediye ettiğimiz oyuncaklarla dertleşecekler, konuşacaklar. Anne enerjisiyle örülen oyuncaklar... Umarım bu enerjimizi çocuklara yansıtırız" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: organik oyuncak, Kocaeli, amigurumi
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