"Sakin kent" Akyaka'da sonbahar ve gün batımı güzelliği

Gökova Körfezi'nde, gün batımını izlemek isteyen turistlerin uğrak yeri "sakin kent" Akyaka Mahallesi, her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla cezbediyor.

Görünümüyle doğal bir akvaryumu andıran Kadın Azmağı deresinde teknelerle ve kürek sörfüyle gezintiye çıkan turistler, sazlıkların oluşturduğu labirentlerde doğayla baş başa kalma imkanı yakalıyor.

Hava sıcaklığının hala 20 derecenin altına düşmediği Akyaka'da, tatil yapan yerli ve yabancı turistler ile günübirlik ziyaretçiler, düzenlenen gezilerle bölgenin doğal güzelliklerini keşfediyor.

İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran, sonbaharda gün batımı turlarıyla ziyaretçilerini karşılayan bölge, ilgi odağı olma konumunu sürdürüyor.

Fotoğraf tutkunları ve tatilciler, Gökova Milli Parkı, Kadın Azmağı Deresi ve sahillerde fotoğraf makineleri ve kameralarıyla anı ölümsüzleştiriyor.

Kasım ayında deniz keyfi

Akyaka Mahallesi'nde tatil yapanlar, zaman zaman denize giriyor. Akşam saatlerinde ise sahildeki kafelerde oturarak güneşin batışını izleyen ziyaretçiler, güneşin batışı esnasında tekneleri ile eve dönen balıkçıları fotoğraf makineleri ve kameraları ile görüntülemeye çalışıyor.

Güneş batmadan sahillere akın eden amatör balıkçılar da güneşin batışını seyrederek balık tutmanın zevkini yaşıyor.

Muğla Kültür Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, Akyaka'nın "sakin kent" unvanını almasıyla ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Önceki yıllarda bölgeye yılda yaklaşık 100 bin ziyaretçinin geldiğini vurgulayan Karacaağaç, son zamanlarda bu rakamın 800 bine ulaştığını söyledi.

Teknelerle ziyaretçiler gezdiriliyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen derenin, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile farklı bitki türlerine de ev sahipliği yaptığını vurgulayan Durmaz, 1,5 kilometre uzunluğundaki doğa harikası dereyi teknelerle ziyaretçilere gezdirdiklerini anlattı.

Durmaz, deredeki doğal akvaryumun, Akyaka'nın sembolü olduğunu, yaz aylarında yaşanan yoğunluğun sonbahar ve kış aylarında da sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Muğla ve yakın illerden buraya günübirlik çok sayıda yerli turist geliyor. Bunun yanı sıra en özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damatlar da burada gün batımında fotoğraf çektiriyor. Gün batımı burada bir başka yaşanıyor. Ziyaretçiler burada büyük keyif alıyor."

"Fotoğrafçılar için doğal stüdyo"

Derenin bölgedeki tekneciler ve çevreci ekiplerce belli aralıklarla su altı ve yüzey üstü temizliğinin yapıldığını vurgulayan Durmaz, ziyaretçilerin yaklaşık 40 dakika süren gezilerden büyük keyif aldığını söyledi.

Gelişen dijital teknoloji ile büyük ivme kazanan anı fotoğraflarında, sürekli değişen fon modasında, doğa manzaralarına Akyaka da eklendi.

Bölgede en önemli günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftler de düğün öncesi "sakin kent"teki sahillerde gün batımı ile fotoğraf çektiriyor.

Kaynak: AA