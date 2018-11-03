Bilecik'te köylüler ata mesleği çömlekçiliği sanata dönüştürüyor

Toprağın sanata dönüştüğü bu köyde, çömlekçilik en önemli geçim kaynağı.

Balkan göçmeni köylüler, atalarından devraldıkları sanatı Bilecik'te yaşatıyor.

Asırlık gelenekle Bilecik'in Kınık köyünde toprak sanata dönüşüyor.

Çömlek ustası Salim Yaşar, "Çömlekçiliğe 13 yaşında başladım. İlkokuldan sonra babamın mesleği bu atölyede başladım. Bu atölye 1946 yılında kuruldu" dedi.

Adını Türklerin Kınık boyundan alan köyün toprak yapısı çömlekçiliğe çok uygun.

"Toprağın doğal toprak olması lazım" diyen Salim Yaşar, toprakta hiçbir katkı maddesi bulunmadığını belirtti.

Kadınlara çömlekçilik öğretiliyor

Köyde neredeyse her ev seramik atölyesine dönüştürülmüş durumda.

Pazaryeri ilçesinde, "Çömleğe Hanımeli Değsin" projesi ile kadınlara çömlekçilik öğretiliyor.

Çömlek kursuna gelen kadınlardan biri şunları söyledi:

"Kadınlar için çok güzel bir yer. Hem arkadaşlıklarımız pekişti, hem el sanatları ile ilgili becerilerimiz ortaya çıktı. Kendimize güvenimiz arttı."

6 ay süreli kurslar ile çömlekçilik genç nesillere aktarılıyor.

Kaynak: TRT Haber