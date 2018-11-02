Yalnızçam'ın turizm yatırımı meyvesini bu yıl verecek

Kentte geçen yıl Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Yalnızçam Dağı'na inşa edilen yaklaşık 6,2 milyon avro maliyetli turizm projesi, bölgedeki kış ve yaz turizmi beklentilerini attırdı.

Türkiye'nin en modern telesiyej hatlarından biri olarak nitelendirilen proje, geçen yıl deneme amaçlı gösterdiği faaliyeti başarıyla gerçekleştirdi.

Bu yıl tam kapasite hizmete girecek projedeki telesiyej hattı, üstü kapalı olması dolayısıyla, zirveye çıkan konuklarına hem kışın hem de yazın konforlu hizmet verecek.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, geçen yıl sezon sonu olması dolayısıyla modern telesiyej hattının gerekli hizmeti veremediğinden bahsederek, şunları konuştu:

"Proje sezon sonunda tamamlandı ama pistte kayak olmadı. Şu an kayak merkezimiz, dünyadaki yarışmalara hazırlanan profesyonel sporculara da hizmet verebilecek kaliteye kavuştu. Ana pistin yanı sıra yan pistleri de açıyoruz. İnşallah bu yıl profesyonel bir hizmet vereceğiz."

Yalnızçam, Palandöken ve Cıbıltepe ile yarışacak kapasitede

Vali Bilmez, Yalnızçam'ın, Erzurum'daki Palandöken ve Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe kayak merkezleri ile yarışabilecek nitelikte olacağını belirtti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yapılan yatırımla Yalnızçam bölgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm bölgesi ilan edilmesinin önemli bir adım olduğunu, bölgenin yatırımcı alacak bir konuma geldiğini anlattı.

Yalnızçam'ın konumu itibariyle gelecek vadeden bir bölge olduğunu belirten Demirci, "Hava hattı 3 kilometre. Saatte 800 kişi taşıyabilen bir sistem. Hava hattının ulaştığı uzunluk ise 4,5 kilometre. Ama bu kayak merkezimizde ayrıca 1,5 ve 600 metre uzunlukta pistlerimizde mevcut. Bu pistlerimizde genellikle acemi kayakçılar için yapılmış. Bu tesis, gerek yaz gerekse de kış turizmine büyük katkısı olacak bir tesistir" dedi.

Kaynak: AA