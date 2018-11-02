91 yaşındaki Hüseyin Aşık çiftçilikten vazgeçmiyor

Ayağında çizmesi, başında kasketi, atının arkasında tarlasını sürüyor.

Yetim büyüyen Hüseyin Aşık, 12 yaşından bu yana çiftçilikle uğraşıyor.

91 yaşında olan Hüseyin Aşık, "Burayı kendim ekiyorum, kendim sürüyorum hepsini kendim yapıyorum. Buraya bugün soğan ektim yetmedi. Bir kilo daha aldım ektim. Burayı atla sürüyorum hep" dedi.

En büyük dostu atı

Eşini 15 yıl önce kaybeden Aşık'ın en büyük dostu atı. Bakımını özenle yapıyor, yanından ayırmıyor.

Hüseyin dedenin 2 oğlu, 5 torunu var ancak o, her ihtiyacını kendi görüyor. Tarlasını sürüyor, ekiyor, biçiyor.

Sağlığı yerinde, sadece kulakları biraz ağır işitiyor.

Hüseyin Aşık'ın tek şikayeti arkadaşlarının çoğunun vefat etmiş olması.

80 yıldır olduğu gibi, bugün de toprakla uğraşmak onu hayata bağlıyor.

Kaynak: TRT Haber