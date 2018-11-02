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'Super Mario'nun gerçek karakteri hayatını kaybetti

Efsane oyunlar arasında sayılan "Super Mario"daki ana karaktere ismini veren Mario Segale yaşamını yitirdi.

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Super Marionun gerçek karakteri hayatını kaybetti

ABD'de emlakçılık yapan İtalyan asıllı 84 yaşındaki Segale, 27 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Uluslararası elektronik ve oyun şirketi Nintendo, 1981 yılında Mario Segale'ın aracılığıyla bir fabrika kiralamıştı.

"Super Mario"nun geliştiricisi Shigeru Miyamoto, oyundaki ana karakterin ismini "Jumpman", prensesin adını "Lady" koymuş ancak Nintendo bu ismi beğenmeyerek reddetmişti.

Miyamoto bunun üzerine, isminden ilham aldığı Segale ile irtibata geçerek oyundaki karakterin ismini Mario olarak belirlemiş ve bu isim şirket tarafından kabul edilmişti.

Mario Segale 4 çocuk ve 9 torun sahibiydi.

"Super Mario" 12 milyondan fazla satışla, firmanın en çok sattığı oyunlardan birisi oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Süper Mario, Mario Segale
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