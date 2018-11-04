Nar taneleri geleneksel yöntemlerle "nar ekşisi"ne dönüşüyor

Şanlıurfa Siverek Takoran Vadisi'ndeki Baki, Ergen, Divan, Bahçe, Haraba, Kümekavak, Divan ve Narlıkaya mahallelerinde bulunan bahçelerdeki narlara yıl boyunca titizlikle bakan aileler, sonbaharda topladıkları narlarla yoğun bir hazırlığa girişiyor.

Nar ekşisi nasıl üretiliyor?

Çatlamamış narları hale gönderen çok sayıda aile, kalanlar ile de nar ekşisi hazırlıyor.

Özellikle çatlamış narlar, hazırlanan özel bir düzenek ve sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılıp çuvala konuluyor.

Hazırlanan havuza konulan çuvaldaki nar taneleri ezilerek suyu çıkarılıyor. Elde edilen nar suyu süzüldükten sonra kazanlarda koyulaşıncaya kadar yaklaşık 5 saat kaynatılıyor. Daha sonra soğutulmaya bırakılan nar suyu, şişelere konularak satışa hazır hale getiriliyor.

Günler süren uğraş ve binbir zahmetin ardından elde edilen nar ekşisi, sofralardaki yerini alıyor.

Aile bütçesine katkı

Kış aylarına hazırlık yapan aileler, hazırladıkları nar ekşisinin bir kısmını evde kullanmak için ayırırken, kalan kısmını ise satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nar üreticisi 66 yaşındaki Mehmet Armut, 20 dönümlük bahçesinde 40 yıldır nar üreticiliği yaptıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Nar toplama zamanı gelince bahçede çalışmaya başlıyoruz. Topladığımız narları harmana getirip silkeliyoruz. Daha sonra tanelerini torbaya koyup burada betonla yaptığımız havuzda ezip suyunu çıkarıyoruz. Ardından süzgeçten geçirip kazanlara götürüyoruz. Daha sonra ise yaklaşık 5-6 saat kazanda kaynattıktan sonra dinlemeye bırakıyoruz. İyice dinlendikten sonra şişelere koyup isteyenlere gönderiyoruz. Bu bizim tek geçim kaynağımız, bununla idaremizi sağlıyoruz."

"Nar bu bölgede çok yoğun ve yaygın"

Baki Mahalle Muhtarı Sıtkı Köprüdüz de, Takoran Vadisi bölgesinin önde gelen geçim kaynaklarının başında nar üretiminin geldiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Nar bu bölgede çok yoğun ve yaygındır. Bu mevsim narların toplanma ve satılma zamanıdır. Diyarbakır’dan gelip buradan kamyonlarla nar götürüyorlar. İstanbul’a gönderip satan çiftçilerimiz var, kimisi de hal pazarına götürüp satıyor. Çatlamış olan narlar da aileler tarafından toplanıp taneleri ayıklanıyor, nar pekmezi yapılıyor. Şişelere konulup hazır hale getirildikten sonra da satılmaya başlanıyor. Bölgenin genellikle en büyük gelir kaynağı nardır."

Kaynak: AA