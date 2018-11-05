Ankara'da "Şehit Emanetleri" sergisi gurur ve hüznü bir arada yaşatıyor

Üniformalar, kepler, Türk bayrakları...

166 şehide ait eşya, Şehit Emanetleri sergisinde bir araya getirildi.

Anneleri, babaları, eşleri ve çocukları şehitlerin hatıralarında onlardan izler buldu.

Anlamlı sergide buluşan şehit yakınları gurur ve hüzün doluydu.

Kimi oğluna sarılır gibi kamuflajına sarıldı, kimi şehit babasının fotoğrafını görünce heyecanlandı.

Ayşe Fatma Oğuzcan, eşinin şehit olmadan önceki sözlerini gururla anlattı.

"Önce personelini toplayıp elini yukarı açarak şöyle demiş; 'Ya rab, bize ne zaman şehitlik gelecek, ne zaman şehit olacağız.' Ve bir hafta sonra aynı saatte şehit oluyor eşim."

Şehit babası Veysel Çay oğlunu şehit edenlere, boğazında sözcükler düğümlenerek seslendi.

"Bu vatana hainlik edeni kahretsin Allah diyorum. Bu PKK'ya da diyorum."

Sergi, tarihi Suluhan kervansarayı içinde 6 Kasım’a kadar gezilebilecek.

Haber: Volkan Yeşilyurt