Öğrenciler Kagrai Antik Kenti'nde çöp topladı

Antalya'da Cevizli Mahalle Muhtarlığı ve Cevizli Ortaokulu tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Antik Kenti'nde hem çöp topladı hem de antik kent hakkında bilgi aldı.

"Hem antik kentimizi tanıttık hem de çevre koruma bilinci oluşturduk"

Cevizli Ortaokulu matematik öğretmeni Ümmühani Yıldız Bozyay, doğal ve kültürel mirası korumak ve öğrencilere çevre bilinci aşılamak amacıyla söz konusu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Öğrencilerimize antik kentimizin nasıl korunması gerektiğini, nasıl temizlenmesi gerektiğini aşılamak amacıyla ilk kez böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimize hem antik kentimizi tanıttık hem de çevreyi koruma amaçlı bilinçlendirme yaptık."

Cevizli Mahallesi Muhtarı Harun Çınar de, 2 bin 150 yıllık Kagrai Antik Kenti'nde çok güzel bir etkinlik yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA