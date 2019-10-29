Üniformalar, mektuplar, fotoğraflar...

Hepsi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri, siyasi ve diplomatik dehasının olgunlaşmaya başladığı okulda sergileniyor.

1847 yılında kurulan Manastır Askeri İdadisinde, Milli Mücadele yıllarında ve Cumhuriyet'in kurulmasında rol alan çok sayıda önemli karakter yetişti. O isimlerin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı.

Mustafa Kemal, 1896'da Askeri Rüştiyeyi bitirdikten sonra Selanik'ten ilk kez ayrıldı ve Manastır'daki askeri liseye girdi. Burada 1899 yılına kadar 3 yıl öğrenim gördü. Bu okul İstanbul'da Harp Okuluna girmeden önceki son basamaktı.

Makedonya'nın şimdiki adıyla Bitola şehrinde bulunan Manastır Askeri İdadisi müzeye çevrildi. Onun yıllarca koridorlarında yürüdüğü okulun ikinci katı Türkiye'nin desteğiyle Atatürk'e ayrıldı.

Yolu Makedonya'dan geçenler, Ata'nın müzesini ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Yusuf Enes Özmen, Ahmet Gümüş