Yurdun birçok yerinde etkili olan kar yağışı renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bin 400 rakımlı Veliköy sakinleri, tahta kızaklarla kaymanın tadını çıkardı.

Ara ara gülümseten küçük kazalar da meydana geldi. En ilgi çekici anlar ise 85 yaşındaki Ruhinaz Nine kızakla kayarken yaşandı.

Veliköylüler tam 3 asırdır bu geleneği sürdürüyor. Köylüler, kızakla kayma etkinliğinin ardından zurna eşliğinde halay da çekti.

Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünde de kızak keyfi vardı. Ancak onların yöntemi biraz farklıydı. Köylüler, aracın arkasına bağladıkları kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.