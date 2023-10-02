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Yaşam
AA 02.10.2023 13:16

Artvin'de kayıp tarihi çeşmenin kitabesi bulundu

Artvin'de 1783 yılında yapıldığı tahmin edilen ve arkeologlar tarafından aranan Tarihi Çelebi Mehmet Efendi Çeşmesi'nin kitabesi bulundu. Nilgün ve Nazım Özdemir çifti, yaklaşık 40 yıldır muhafaza ettiği kitabeyi, kentteki müze müdürlüğüne teslim etti. Artvin Müze Müdürlüğü çeşmeyi de bulmak için çalışma başlattı.

Artvin'de kayıp tarihi çeşmenin kitabesi bulundu

Kentte 2021'de Müze Müdürlüğü kurulduğunu öğrenen Nazım Özdemir, babasından kalan, üzerinde eski Türkçe yazılar bulunan mermeri yetkililere verdi.

Özdemir ve eşinin yıllarca evlerinde koruduğu mermerin, Osmanlı padişahlarından 3. Ahmed'in kızı Esma Sultan'ın kahyası Çelebi Efendi tarafından 1783'te Orta Mahalle Camisi yakınında yaptırılan çeşmeye ait kitabe olduğu belirlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, gazetecilere, Artvin için çok önemli bir tarihi eseri Müze Müdürlüğüne kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Tarihimize ışık tutan eserler"

Bölgede yüzey araştırmaları yapan arkeolog ve tarihçilerin uzun süredir izini sürdüğü kitabenin, önceki günlerde bir aile tarafından kendilerine teslim edildiğini belirten Aytekin, şöyle devam etti:

"Ailemiz, Müze Müdürlüğünün kurulduğunu duyunca yıllardır çok sağlam şekilde muhafaza ettikleri bu kitabeyi bize teslim ettiler. Uzmanlarımızın yaptıkları araştırma neticesinde de kitabenin gerçekten Çelebi Efendi çeşmesine ait olduğunu gördük. Bunlar bizim için önemli eserler, tarihimize ışık tutan eserler. Ailemize, kitabeyi bugüne kadar çok ciddi şekilde muhafaza ettikleri ve sonrasında da bize teslim ettikleri için teşekkür ediyorum."

Çeşmeyi bulmak için çalışma başlatılacak

Aytekin, söz konusu kitabenin ait olduğu çeşmenin, bölgede geçmiş yıllarda gerçekleştirilen yol yapımı sırasında toprak altında kaldığını düşündüklerini, gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Nilgün Özdemir ise eşinin babasından kalma evlerinde eski bir kitabe olduğunu belirterek, "Üstünde eski yazılar olduğu için evimizin güzel bir köşesinde muhafaza ettik. Artvin'de Müze Müdürlüğü kurulduğunu duyunca da kitabeyi götürüp teslim ettik. Yetkilileri, bize Çelebi Efendi'nin 1783 yılında yaptırdığı çeşme kitabesi olduğunu, uzun süredir arandığını söylediler" diye konuştu.

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