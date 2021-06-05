Hazırlıklarını tamamlayan Rizeli arıcılar Anzer Balı için yeniden Anzer Yaylası'nda. Anzer balının hasadı, her yıl olduğu gibi ağustos ayı içinde yapılacak ve ardından piyasaya sunulacak.

Kovanlar gözden geçirildi, petek bakımı yapıldı. 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası, 40’ı endemik 400’e yakın çiçek sayesinde eşsiz Anzer balının yapımına katkı sağlıyor.

200 arıcı 3 bin kovanla bal üretimi yapacak

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Muzaffer Deniz, ”Buraya gelip kovanlara, ballıklara ikinci kata kat veriyoruz. Yani kat dediğimiz çerçeveleri koyuyoruz burada. Arı bu çerçeveleri yeniden örerek yeni sezonda Anzer balının üretimini yapıyor” diye konuştu.

200'ü aşkın Rizeli arıcı 3 bin civarında kovanla Anzer Yaylası'ndaki yerini aldı.

Bölge arıcıları, Anzer balının coğrafi işaret belgesi almasıyla balının kalitesinin de güvenceye alındığını vurguluyor.

Muzaffer Deniz, "Tarım Bakanlığı tarafından bu balların dolumu yapılıyordu ancak şimdi ise bunun akabinde bir de coğrafi işaret logosu vurularak yeni sezon için bal satışlarımız başlayacaktır" dedi.

Anzer balının hasadı her yıl olduğu gibi ağustos ayı içinde yapılacak, bu yılki rekolte beklentisi ise bin 500 kilo.