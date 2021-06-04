Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük bir özveriyle çalışan hemşire Seher Altuncu, salgın nedeniyle evliliğini ertelemek zorunda kalmıştı.

Kademeli normalleşmeyle birlikte hayat arkadaşına bir ömür için "evet" diyen Seher hemşire, en mutlu gününü yaşadı.

"Stresli dönemleri birlikte atlattık"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Seher Altuncu, "Bu kadar zorlukların arasında biz yine birbirimize destek olarak ilerledik, stresli dönemleri birlikte atlattık ve şimdi herkesin de rızasıyla gönül rahatlığıyla bu birlikteliğimiz inşallah sürdüreceğiz" dedi.



Seher Altuncu, Trabzon'un Çaykara ilçesinde girdi dünya evine. Kendisi gibi sağlık çalışanı olan Ersan Bıçak ile hayatını birleştirdi.

Düğünde de tedbirlere uyuldu

Düğün töreni koronavirüs tedbirleri altında yapıldı. Seher hemşire en mutlu gününde koronavirüsle mücadele kapsamında önemli mesajlar vermeyi de unutmadı.



"Herkes sevdiği insanla bir birliktelik kurmak istiyor ama bunu kurarken etrafımızdaki insanları koruyarak ilerleyelim ki bir birlikteliği oluştururken diğerlerini kaybetmeyelim."



