Antalya'da, Rus ziyaretçilere Kum Heykel Müzesi'ni kendi para birimleriyle gezme imkanı sağlandı.

Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Direktörü Cem Karaca, etkinliğin bu yıl 14'üncüsünü "Deniz Efsaneleri" temasıyla düzenlediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini anlatan Karaca, 15 heykeltıraş tarafından 10 bin ton kum kullanılarak 3 haftalık performansla ortaya konulan 200'e yakın eseri, ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını belirtti.

Kum heykel açısından güzel bir yaz sezonu geçtiğini anlatan Karaca, geride kalan yıllara oranla rekor seviyeden başlayan ziyaretçi sayılarının ivme kazanarak sezon boyu sürdüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Turizmde ruble dönemine geçiş yaptık"

Antalya'nın çok sayıda Rus turisti ağırladığına dikkat çeken Karaca, ruble kullanımının yaygınlaşmasıyla Rusların otellerden çıkması ve ziyaret ettikleri bölgelerdeki kültürel, sanatsal, doğal ve tarihi değerleri görmesinin kolaylaşabileceğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Karaca, müzede de ruble dönemine geçiş yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kapı girişlerimizde Rus ziyaretçilerimiz kendi para birimleriyle ödeme yapabilecek. Rubleyle ödeme almaya başladığımız günden itibaren ziyaretçilerden de olumlu dönüşler aldık. Bu durumun hem ziyaretçilerimizi memnun edeceğini hem ziyaretçi sayısına yansıyacağını hem de diğer turistik işletmelere örnek teşkil edeceğini tahmin ediyoruz. Böyle bir karar alan işletme olarak, bizler de turizmin rubleye kapısını Kum Heykel Müzesi ile açmasının gururunu yaşarız."

Kaynak: AA