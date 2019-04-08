Savaşlarda, göçlerde, uzun yolculuklarda Türklerin en yakın dostu olarak gördüğü atlar, bu yıl 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Polis Teşkilatının en büyük yardımcılarından...

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği, 12 yıldır hem polisin gücünü temsil ediyor hem de kent asayişinde özellikle sahillerde önemli rol üstleniyor.

Her zaman eğitimleri sürüyor

Turizmin başkenti Antalya'da 12 atlı polis, futbol maçları, konserler, etkinlikler ve sahil denetiminde görev yapıyor. Polis araçlarının ve motosikletlerinin giremediği bölgelerde de devriye gezen atlı polislere, vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösteriyor.

Ayrıca Atlı Polis Birliğinin çiftliğine gelen ziyaretçiler de atlarla fotoğraf çektirmenin, onlara dokunmanın heyecanını yaşıyor. Çiftliğe gelen 12 yaşındaki Defne Tatlı da atlarla fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşayanlar arasında yer aldı.

Birliğin en gözde iki atı ise "Turan" ve "Sakarya". Atlı polisler Ali Damarcı ve Erdal Akgül'ün kontrolünde görev yapan atlar, gösterişleriyle girdikleri her ortamda ilgi odağı oluyor.

Atların, görev yapmadıkları zamanlarda her zaman hazır olmaları için eğitimleri sürüyor. Atlar, eğitim saatlerinde polis sireni ve davul çalınarak, görevlerde olabilecek ses yoğunluklarına alıştırılıyor. Ayrıca her gün yaklaşık 2 saat performans adı verilen eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimde atlar, dört nala gidiyor ve bu sırada alkış, bayrak sallama gibi karşılaştıkları olaylara karşı da tepkisiz kalmaları sağlanıyor.

"Atlı polislerin girdiği her toplulukta sadece sevgi ve mutluluk oluyor"

Özel olarak bakılan, düzenli olarak temizlenen, toynakları cilalanan, nalları periyodik olarak kontrol edilerek değiştirilen Alman ırkı atlar, çayır otu, yulafla besleniyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan, atlı polislerin görevlerde kendilerine büyük yardımlarının olduğunu belirtti. Arslan, görevler esnasında vatandaşların polislere bakışının atlar sayesinde çok değiştiğini vurguladı.

Avrupa'da toplumsal olaylarda atların vatandaşa fiziki müdahalede bulunduğunu hatırlatan Arslan, "Avrupa'da polisler atları vatandaşların üzerine sürüyor. Biz ise önleyici ve caydırıcı anlamda kullanıyoruz. Konser ve etkinliklerde vatandaşların atlı polislere büyük ilgisi oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Atlı polislerin girdiği her toplulukta sadece sevgi ve mutluluk oluyor" dedi.

Atlı Polis Birliği Grup Amir Vekili Nevzat Budak, birlikte 12 atın bulunduğunu söyledi. Budak, araçların giremediği park ve bahçelerde görev yaptıklarını, konser ve etkinliklerde polisin sıcak yüzünü vatandaşlara gösterdiklerini belirtti.

En yüksek sesten bile ürkmeden görev yapabiliyorlar

Antalya'nın Türkiye'nin misafir odası olduğundan bahseden Budak, "Biz de emniyetin vitriniyiz. Bizi gören turistler hiç yabancılık çekmeden bize ilgi gösteriyorlar. Fotoğraflar çektiriyorlar. Polis ile vatandaş arasında da atlar aracılığıyla çok sıcak ilişki kuruluyor. Toplumsal olaylarda, çok gergin ortamlarda atlar gelince gerginlikler bile bitiyor. Eylemciler bazen atlara odaklanıyor ve bir anda ortam şiddetten uzaklaşıyor" dedi.

Budak, "Sakarya" ve "Turan" isimli iki atın ses ve gürültü eğitimlerinden başarıyla çıktığını, toplumsal olaylarda ya da futbol maçlarında olabilecek en yüksek sesten bile ürkmeden partnerleriyle görev yapabildiğini vurguladı.

Kaynak: AA