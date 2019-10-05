Son model spor otomobiller, modifiye araçlar, eskimeyen klasikler...

Türkiye'nin en büyük açık hava otomobil festivali Ankara'da başladı. Bir alışveriş merkezinin açık otoparkında gerçekleştirilen festivalde, 300'ün üzerinde otomobil binlerce ziyaretçi ile buluştu.

Fuarda, kişiselleştirilmiş araçlar, 400 beygirlik güçlü motorlarıyla dikkat çekiyor. Jandarmanın zırhlı araçlarını da fuarda görmek mümkün.

Göz alıcı parlak krom kaplamalarıyla paha biçilemez klasikler, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkardı.

Festival alanının kapıları, 6 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Şerif Tuluy