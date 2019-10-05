Ankara'da zamanda yolculuğa çıkaran otomobil festivali05 Ekim 2019 Cumartesi 16:12 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:19
Türkiye'nin en büyük açık hava otomobil festivali Ankara'da başladı. Festival alanında, lüks spor otomobillerden modifiye arabalara, zırhlı askeri araçlardan göz alıcı klasiklere kadar yüzlerce araç yer alıyor.
Son model spor otomobiller, modifiye araçlar, eskimeyen klasikler...
Türkiye'nin en büyük açık hava otomobil festivali Ankara'da başladı. Bir alışveriş merkezinin açık otoparkında gerçekleştirilen festivalde, 300'ün üzerinde otomobil binlerce ziyaretçi ile buluştu.
Fuarda, kişiselleştirilmiş araçlar, 400 beygirlik güçlü motorlarıyla dikkat çekiyor. Jandarmanın zırhlı araçlarını da fuarda görmek mümkün.
Göz alıcı parlak krom kaplamalarıyla paha biçilemez klasikler, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkardı.
Festival alanının kapıları, 6 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.
Haber: Doğancan Aksoy
Kamera: Şerif Tuluy