Taykazan, 3 bin litre su alma kapasitesiyle dünyanın en büyük kazanı. Yaklaşık 2 ton ağırlığında olan kazanın dökümünde 7 ayrı alaşım kullanıldı.

Taykazan'ın Rusya'dan Kazakistan'a geri götürülüşünün 30'uncu yılı.

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nin sembolü “Taykazan”, 1399 yılında Emir Timur tarafından türbeyi ziyaret edeceklere yiyecek ve içecek ikram etmek üzere yaptırıldı. Taykazan’da yüzyıllar boyu aş pişirildi, şerbet kaynatıldı.

Dev Taykazan, 1935 yılında sergi için Saint Petersburg’a götürüldü. Geri verilmedi, müzeye konuldu.

Kazanın ait olduğu yere konulması için Kazak aydınları büyük uğraşlar verdi. 1989 yılında, Nursultan Nazarbayev tarafından ana vatanına geri götürüldü.

Taykazan’ın geri götürülüşünün 30'uncu yılı dolayısıyla, Türkistan'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: TRT Haber