Sonbahar geldi, üzüm bağlarında bağ bozumu başladı. Şimdi çiftçinin bir yıllık emeğini toplama vakti.

Ankara'da, 11. Kalecik Karası Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanından oluşturulan kortej festival alanında yerini aldı. İstiklal Marşının okunmasının ardından Diyarbakır şehitlerinin ruhları için dua edildi.

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Kalecik Karası üzümünün bir dünya markası olduğunu söyleyerek, "Tescilli bir ürün ve coğrafi işarete sahip. Üzümün anavatanı Kalecik" dedi.

Festivale katılanlar, bağ bozumu için bahçelere girerek üzümleri dalından topladı.

Daha sonra protokol ve davetliler festival alanında bulunan yöresel ürünlerin bulunduğu standları gezdi.

Kayseri İncesu'daki festivalde en lezzetli üzümler yarıştı

Üzüm festivalinin yapıldığı yerlerden biri de Kayseri'nin İncesu ilçesi oldu. 26'ncısı düzenlenen İncesu Kültür ve Üzüm Festivali'nde en iyi üzüm yarışması yapıldı. Birbirinden lezzetli üzümler yan yana dizildi.

Festivaller, yarın da devam edecek.

Haber: Tuğba Seval Çetin

Kamera: Nurullah Soran