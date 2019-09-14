Sahnede kuklalar masal anlattı. Çocuklar hem dinledi hem ortak oldu. İstanbul Ataşehir'de 4'üncü Masal Küresi Şenliği böyle başladı.

Her sene farklı temayla çocuklarla buluşan şenlik, bu sene kuklalarla masal anlatıyor. Amaç geleneksel masalları yeni nesillere eğlendirerek aktarmak.

Masal Anlatıcısı Ayşegül Dede, kuklanın çocuk için çok önemli bir ifade aracı olduğunu belirterek, "Öğretmenin ve ailenin çocuğa ulaşması için aslında bir aynalama yapıyor kukla. Çocuklara hiç duvar olmadan ulaşmanız, iletişim kurmanız münkün" dedi.

Etkinlikte masalla türkü birleşti, çocuklara konser verdi.

Masalcı Kuklalar Festivali'nde kuklaların usta isimleri söyleşileri de bulunuyor.

Tiyatro Kurucusu ve Sanat Yönetmeni Reha Bilgen de etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Biz oyunlarımızda dinamizmi yakalamaya çalışıyoruz. Farklı ve hızlı sıçramalarla oyunlarımızı sergiliyoruz. Ve sergilediğimiz oyunlarla onlara bir şeyler aktarıyoruz."

Ataşehir'de 14-15 Eylül tarihleri arasındaki etkinliğe katılım ise ücretsiz.

Kaynak: TRT Haber