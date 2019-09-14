Balıkesir'in Ayvalık, İzmir'in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya'nın Taşağıl bölgesinde yanan ormanlık alanlar, ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil dönüşüm sürecine girdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalar yürütüyor.

Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına özel önem veriliyor.

Yangın sonrası alınan görüntüler, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu.

Yanan araziler fidanla buluştu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan alanların tekrar orman haline getirilmesi için aralıksız çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Son 10 yılda zarar gören alanlarda 48 milyon 270 bin 389 fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen fidanların haricinde toplam 146 bin 310 kilogram tohum ekimi yapıldı. Bazen orman içinde taşlık, kayalık alanlar oluyor, oralara fidan dikilemeyebilir ama o bölgeler kendi içinde gelişir."

Orman yangınları sonrası yürütülen çalışmaları anlatan Karacabey, bölgelerde öncelikle yanmış ağaçların sahadan çıkarıldığını, ardından toprak işlemesinin yeniden yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaynak: AA