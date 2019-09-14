Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, 3 ayda yaptıkları elektrikli otomobile, Kastamonu'yu fetheden Selçuklu komutanı "Atabey Gazi" ismini verdi.

Fakülteden 10 akademisyenin desteği ile araçlarını tamamlayan 30 öğrenci, test sürüşünden geçen otomobilleriyle 18-19 Eylül'de yapılacak TÜBİTAK Elektrikli Araçlar yarışlarına katılacak.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Ada, "Haziran ayında çalışmaya başladık. Öğrencilerimiz tasarımından imalat aşamasına kadar aracı hazırladı. Kısa sürede otomobilimizi tamamlayarak yarışmaya katılabilecek duruma geldik. Kastamonu Üniversitesi ilk kez bu yarışmaya katılacak. Yarışmaya 61 üniversiteden 78 takım katılıyor" dedi.

"Amacımız uygulamayı bilen mühendisler yetiştirmek"

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yücel Çetinceviz de TÜBİTAK'ın bu yarışmayı enerji verimliliği bilincini geliştirmek ve yaymak maksadıyla düzenlediğini anlattı.

Kendi enerjisini üretebiliyor

Otomobilin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Çetinceviz, "Aracımız yaklaşık 250 kilogram ağırlığında ve 2 kişilik bir otomobil. 1 liralık şarj ile 100 kilometre gidebilmekte. Bu bağlamda verimli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Yokuş aşağı giderken kendi enerjisini üreterek şarj edebiliyor" dedi.

Kaynak: AA