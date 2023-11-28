Anadolu parsından aylar sonra ilk poz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu parsınnın aylar sonra bir kez daha fotokapana poz verdiğini açıkladı.

Paylaşımında, "Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'ler işbirliğinde Anadolu parsının izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.