Duman 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 28.11.2023 10:48

Anadolu parsından aylar sonra ilk poz

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan Anadolu parsı aylar sonra yeniden fotokapanlara yakalandı.

Anadolu parsından aylar sonra ilk poz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu parsınnın aylar sonra bir kez daha fotokapana poz verdiğini açıkladı.

Paylaşımında, "Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'ler işbirliğinde Anadolu parsının izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Fransız antropolog 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği çocukları arıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:09
ABD'de kent konseyleri, Gazze'de kalıcı ateşkes talep etmeyi sürdürüyor
11:04
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak
11:03
Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışması başlatıldı
11:01
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
10:42
Drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası
10:43
Ambarlı Limanı'nda rekor sayıda elektronik sigara ele geçirildi
Evreni fotoğraflamak: Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2023 kazananları
Evreni fotoğraflamak: Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2023 kazananları
FOTO FOKUS
Filistinli doktor TRT Haber'e konuştu: Sağlık sistemi kasıtlı olarak tahrip edildi
Filistinli doktor TRT Haber'e konuştu: Sağlık sistemi kasıtlı olarak tahrip edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ