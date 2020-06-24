Haber Giriş: Kaynak: AA
Ambulans helikopter 80 yaşındaki hasta için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 80 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Rahatsızlanan 80 yaşındaki Emine Kılıç yakınları tarafından Çermik İlçe Devlet Hastanesine getirildi.
Muayene sonucunda felç geçirdiği belirlenen Kılıç'ın acilen Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
Durumun İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmesi üzerine Emine Kılıç, ambulans helikopterle Çermik'ten alınarak, Diyarbakır'daki özel bir hastaneye ulaştırıldı.
Etiketler: Çermik İlçe Devlet Hastanesi ambulans helikopterSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:26
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